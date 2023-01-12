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53 минуты назад

США и Японии осудили ракетные пуски КНДР

ТАСС

Власти США и Японии осуждают ракетные пуски, осуществленные КНДР, и выступают за проведение полной денуклеаризации республики. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в среду в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

США и Японии осудили ракетные пуски КНДР
Фото: ТАССТАСС

"Стороны осудили беспрецедентное число незаконных и безответственных ракетных пусков КНДР, включая пуск межконтинентальной баллистической ракеты над территорией Японии, - подчеркивается в заявлении. - Они озвучили серьезную обеспокоенность планами Пхеньяна скорейшим образом увеличить потенциал и размер своего ядерного арсенала, подтвердив намерение обеспечить полную денуклеаризацию КНДР".

"Участники встречи также призвали северокорейские власти к соблюдению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, они выступили за дальнейшее усиление сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея по вопросу КНДР", - указывается в документе.

По итогам прошедшего в конце прошлого года VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу разработки новой МБР, которая должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара. По мнению экспертов, речь идет, скорее всего, о твердотопливной ракете, двигатель для которой был успешно испытан в конце прошлого года. Использование твердого топлива в отличие от жидкостных двигателей, которые имеются у КНДР, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии.

Армия,Чен Ким,Совбез ООН,
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