США и Японии осудили ракетные пуски КНДР

Власти США и Японии осуждают ракетные пуски, осуществленные КНДР , и выступают за проведение полной денуклеаризации республики. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в среду в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

"Участники встречи также призвали северокорейские власти к соблюдению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН . Кроме того, они выступили за дальнейшее усиление сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея по вопросу КНДР", - указывается в документе.

По итогам прошедшего в конце прошлого года VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу разработки новой МБР, которая должна обеспечить возможность нанесения ядерного контрудара. По мнению экспертов, речь идет, скорее всего, о твердотопливной ракете, двигатель для которой был успешно испытан в конце прошлого года. Использование твердого топлива в отличие от жидкостных двигателей, которые имеются у КНДР, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии.