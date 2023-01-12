Пушилин отметил героизм спасавших товарищей в Макеевке военных

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные проявили мужество и героизм, спасая сослуживцев из поврежденного здания в Макеевке в ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество», — высказался Пушилин.

По словам главы республики, большинство российский военных почти сразу же после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросались спасать своих товарищей. Даже после прибытия на место происшествия сотрудников МЧС, военные помогали и им, рискуя своими жизнями, отметил Пушилин.