Стало известно об изменении в России призывного возраста

В России в ходе весеннего призыва 2023 года могут начать призывать на службу людей до 30 лет. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по обороны Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

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Он рассказал, что для начала весеннего призыва военные комиссариаты должны будут четко определить, сколько людей попадут под новые требования и окажутся в числе призванных. После им следует привести эти данные в соответствие с военным заданием, уточнил Картаполов.