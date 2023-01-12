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21 минуту назад

Стало известно об изменении в России призывного возраста

Елена Прошина

В России в ходе весеннего призыва 2023 года могут начать призывать на службу людей до 30 лет. Такое заявление сделал глава комитета Государственной Думы по обороны Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Стало известно об изменении в России призывного возраста
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что для начала весеннего призыва военные комиссариаты должны будут четко определить, сколько людей попадут под новые требования и окажутся в числе призванных. После им следует привести эти данные в соответствие с военным заданием, уточнил Картаполов.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выступил за поэтапное поднятие границ призывного возраста — с 18 до 21 года, а также предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет. Уточняется, что для полноценного перехода на новую систему военному ведомству потребуются несколько лет, в первые годы реализации инициативы на службу будут принимать людей от 18 до 30 лет.

Армия,Андрей Картаполов,Сергей Шойгу,Минобороны России,Госдума,
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