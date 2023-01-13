Пентагон заявил о необходимости поставок танков Украине

Американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники. Он напомнил о необходимости поставок оружия Киеву.
«Мы выражаем абсолютную поддержку, когда речь идет о каких-либо средствах обороны, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки», — подчеркнул он.
Ранее заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что Киеву нужны танки, но Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине.