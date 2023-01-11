Один из пропавших в Соледаре британцев найден мертвым

Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию «Спроси Вагнер» 8 января, тело одного из них было найдено. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале группы «Вагнер».
Уточняется, что граждане Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали в Соледаре 6 января, и 11 января тело одного из них было найдено. При нем были обнаружены документы на обоих британцев.
9 января нацполиция Украины сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что двое британских волонтеров пропали без вести вблизи Соледара в Донбассе, где происходили боевые столкновения. Отмечалось, что британцы покинули Краматорск и отправились в Соледар, но затем связь с ними была потеряна. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «пропавшие без вести».
Позднее газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщала, что Лондон оказывает содействие семьям пропавших волонтеров. По данным прессы, волонтеры в составе неправительственной организации помогали эвакуации мирных граждан.