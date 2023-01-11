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1 час назад

В ЧВК "Вагнер" сообщили, что тело одного из пропавших в Соледаре британцев было найдено

Газета.Ruиещё 1

Запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию «Спроси Вагнер» 8 января, тело одного из них было найдено. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале группы «Вагнер».

Один из пропавших в Соледаре британцев найден мертвым
Фото: VKVK

Уточняется, что граждане Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали в Соледаре 6 января, и 11 января тело одного из них было найдено. При нем были обнаружены документы на обоих британцев.

9 января нацполиция Украины сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что двое британских волонтеров пропали без вести вблизи Соледара в Донбассе, где происходили боевые столкновения. Отмечалось, что британцы покинули Краматорск и отправились в Соледар, но затем связь с ними была потеряна. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «пропавшие без вести».

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Позднее газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщала, что Лондон оказывает содействие семьям пропавших волонтеров. По данным прессы, волонтеры в составе неправительственной организации помогали эвакуации мирных граждан.

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