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29 минут назад

Глава комитета Госдумы Хубезов закончил службу в зоне спецоперации

ТАСС

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов закончил службу в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Депутат Хубезов закончил службу в зоне спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мой товарищ, глава комитета ГД по охране здоровья, участник СВО Дмитрий Хубезов несколько дней назад демобилизовался из зоны СВО. Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, приобретенные в ходе спецоперации опыт и знания Хубезова пригодятся в рабочей группе по вопросам специальной военной операции, в состав которой он входит.

"За эти три месяца Дима из гражданского стал настоящим военным хирургом. Многому научился. Многое пережил и переосмыслил", - добавил он.

Также Турчак отметил, что за две недели до демобилизации Хубезова к нему в госпиталь приехал его сын, который в составе бригады Федерального центра медицины катастроф принял пост от отца и будет лечить раненых бойцов и мирных жителей в одном из прифронтовых госпиталей.

"До линии соприкосновения там всего несколько километров", - заключил он.

Армия,СВО,Дмитрий Хубезов,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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