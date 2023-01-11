Депутат Хубезов закончил службу в зоне спецоперации

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов закончил службу в зоне специальной военной операции на Украине . Об этом в среду сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак .

"Мой товарищ, глава комитета ГД по охране здоровья, участник СВО Дмитрий Хубезов несколько дней назад демобилизовался из зоны СВО. Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", - написал Турчак в своем Telegram-канале .

По его словам, приобретенные в ходе спецоперации опыт и знания Хубезова пригодятся в рабочей группе по вопросам специальной военной операции, в состав которой он входит.

"За эти три месяца Дима из гражданского стал настоящим военным хирургом. Многому научился. Многое пережил и переосмыслил", - добавил он.

Также Турчак отметил, что за две недели до демобилизации Хубезова к нему в госпиталь приехал его сын, который в составе бригады Федерального центра медицины катастроф принял пост от отца и будет лечить раненых бойцов и мирных жителей в одном из прифронтовых госпиталей.