Пригожин подтвердил взятие под контроль Соледара

Предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о взятии под контроль российскими бойцами города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее заявление опубликовала компания «Конкорд».

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«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — заявил Пригожин.

По его данным, потери украинской стороны «убитыми» составили около 500 человек. Он подчеркнул, что «ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может». По его словам, бойцы отряда «Вагнер» приступили к «зачистке шахт».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о блокировании Соледара российскими войсками с двух сторон и нанесении ударов по объектам внутри города.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о «переломном моменте в «освобождении всей территории ДНР» — взятии центра города подразделением «Вагнер» — и перехвате российскими войсками инициативы у ВСУ в Донбассе.