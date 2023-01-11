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57 минут назад

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин подтвердил взятие Соледара под контроль российскими бойцами

Газета.Ru

Предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о взятии под контроль российскими бойцами города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее заявление опубликовала компания «Конкорд».

Пригожин подтвердил взятие под контроль Соледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — заявил Пригожин.

По его данным, потери украинской стороны «убитыми» составили около 500 человек. Он подчеркнул, что «ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может». По его словам, бойцы отряда «Вагнер» приступили к «зачистке шахт».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о блокировании Соледара российскими войсками с двух сторон и нанесении ударов по объектам внутри города.

Минобороны РФ: ВС РФ блокировали Соледар с севера и юга

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о «переломном моменте в «освобождении всей территории ДНР» — взятии центра города подразделением «Вагнер» — и перехвате российскими войсками инициативы у ВСУ в Донбассе.

Ряд западных СМИ назвали взятие Соледара «солью на украинских ранах».

Армия,СВО,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Верховный суд,Минобороны России,
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