Командир спецназа: офицеры ВСУ начали бежать из Соледара еще три дня назад

"По поводу отвода войск под Соледаром - офицеры первым делом покинули свой личный состав, а они уже спасались, как могли. Это обычная практика. <...> В Вооруженных силах Украины нет такой практики, чтобы офицеры были во главе своего подразделения до конца. Примерно дня три назад они [офицеры] начали то ли бежать, то ли отходить из города", - сказал он.