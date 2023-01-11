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33 минуты назад

Командир спецназа сообщил, что офицеры ВСУ начали бежать из Соледара еще три дня назад

ТАССиещё 1

Офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал бежать из города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще три дня назад, оставив личный состав в окружении сил РФ. Об этом ТАСС в среду сообщил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Командир спецназа: офицеры ВСУ начали бежать из Соледара еще три дня назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на среду Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК "Вагнер" и что в центре города образован котел, где ведутся бои. В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе.

"По поводу отвода войск под Соледаром - офицеры первым делом покинули свой личный состав, а они уже спасались, как могли. Это обычная практика. <...> В Вооруженных силах Украины нет такой практики, чтобы офицеры были во главе своего подразделения до конца. Примерно дня три назад они [офицеры] начали то ли бежать, то ли отходить из города", - сказал он.

По словам Новикова, как только разведка РФ фиксирует передислокацию или отход офицерского состава из населенного пункта, к которому активно продвигаются российские войска, становится понятно, что ВСУ "ставят крест на этих позициях".

"Это у них постоянно, с 14-го года такое. Как только "пахнет жареным", начинаются попытки эвакуации офицерского состава", - отметил он.

Ранее военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что среди солдат ВСУ, попадающих в плен в ходе боев за Соледар, насчитывается много мобилизованных. Как отмечал экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, украинские войска в боях за Соледар потеряли порядка 25 тыс. человек, эти потери невосполнимы.

Армия,Ян Гагин,Родион Мирошник,Евгений Пригожин,Игорь Конашенков,Владимир Новиков,Минобороны России,
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