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10 минут назад

Офицер сообщил, что силы РФ ведут зачистку окрестностей Соледара

ТАСС

Силы РФ в Донецкой Народной Республике ведут зачистку как города Соледара, так и его окрестностей. Как сообщил в среду ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", преждевременно говорить, сколько солдат ВС Украины могли остаться в окружении.

Офицер: силы РФ ведут зачистку окрестностей Соледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Идет жесткая зачистка города. Берут в плен, кого можно взять. Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать - попал в окружение. Кто конкретно - еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах - только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен", - сказал он.

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Как сообщал ранее военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин, во взятом под контроль российскими силами Соледаре могут оставаться до 500 украинских военнослужащих.

По словам Новикова, в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку "мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами".

"Они [небольшие населенные пункты] как пункты рассредоточения живой силы и, естественно, они сейчас достаточно насыщены противником. Зачистка идет обычная, тыловая. Продвижение произошло, дальше уже работают части, которые зачищают тыл - это уже не штурмовые части", - отметил Новиков.

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов сообщал, что российские силы начали зачистку Соледара.

В ночь на среду Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК "Вагнер" и что в центре города образован котел, где ведутся бои. В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе.

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