Офицер: силы РФ ведут зачистку окрестностей Соледара

"Идет жесткая зачистка города. Берут в плен, кого можно взять. Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать - попал в окружение. Кто конкретно - еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах - только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен", - сказал он.