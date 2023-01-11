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43 минуты назад

Шойгу произвел новые назначения руководства СВО

Илья Родин

Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск специальной военной операции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны..

Шойгу произвел новые назначения руководства СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Уточняется, что повышение уровня руководства спецоперацией «связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)».

СМИ: Александр Лапин стал начальником главного штаба Сухопутных войск РФ

Ранее должность командующего объединенной группировкой войск специальной военной операции занимал Сергей Суровикин, который был назначен на нее 8 октября 2022 года.

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