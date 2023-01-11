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47 минут назад

Великобритания вслед за Польшей поставит Украине танки

Илья Родин

Власти Великобритании подтвердили информацию о том, что Соединенное Королевство планирует предоставить Украине танки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Великобритания вслед за Польшей поставит Украине танки
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Источник пояснил, что Лондон «ускорил» поддержку Украины за счет предоставления военных технологий следующего поколения, которые якобы помогут Киеву одержать победу в противостоянии с Россией.

«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход [военного конфликта]», - предположил собеседник агентства.

Польша передаст Украине роту танков Leopard

Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Армия,Анджей Дуда,
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