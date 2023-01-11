Великобритания вслед за Польшей поставит Украине танки

Власти Великобритании подтвердили информацию о том, что Соединенное Королевство планирует предоставить Украине танки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Источник пояснил, что Лондон «ускорил» поддержку Украины за счет предоставления военных технологий следующего поколения, которые якобы помогут Киеву одержать победу в противостоянии с Россией.
«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход [военного конфликта]», - предположил собеседник агентства.
Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.