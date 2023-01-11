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28 минут назад

Польша передаст Украине роту танков Leopard

ТАСС

Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о поставках танков. "Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал польский лидер, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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