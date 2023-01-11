Польша передаст Украине роту танков Leopard

"Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине", - сказал Дуда, отвечая на вопрос о поставках танков. "Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал польский лидер, выступление которого транслировало Польское телевидение.