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26 минут назад

Полковник в отставке оценил возможность контратаки ВСУ в Соледаре

Lenta.ru

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит средств на организацию контратак в Соледаре. Развитие боевых действий на соледарском направлении военный эксперт оценил в разговоре с MK.RU.

Полковник в отставке оценил возможность контратаки ВСУ в Соледаре
Фото: ТАССТАСС

По мнению военного эксперта, украинская сторона может попытаться организовать контрнаступление только в случае, если Киев получит вооружение, которое им обещали передать страны Запада.

«Но это произойдет не сегодня и не завтра», — заключил Литовкин.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК освободили и взяли под контроль Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что в освобождении города участвовали исключительно вагнеровцы.

Позднее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Соледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в городе могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины.

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