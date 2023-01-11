Мобилизационный резерв: что это, отличия от запаса

По мнению главы комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова, существующая в России система мобилизационного резерва хорошо себя зарекомендовала, и численность резервистов может быть увеличена. Чем же резервисты отличаются от граждан, пребывающих в запасе, разбирался «Рамблер».

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21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в общей сложности будет призвано 300 тысяч из 25 миллионов военнообязанных. 31 октября стало известно о завершении мобилизационных мероприятий.

Чем отличаются резервисты от находящихся в запасе?

В России существуют два вида резерва. Первый – общий, то есть 25 миллионов человек, о которых говорил министр обороны Сергей Шойгу. В это число входят граждане, годные (или годные с ограничениями) по здоровью к военной службе и не достигшие предельного возраста, который определяется присвоенным им военным званием, напоминает «Комсомольская правда».

В частности, в запас зачисляются уволенные с военной службы, в том числе и служившие срочную и альтернативную службу, завершившие обучение на военных кафедрах, получившие освобождение от призыва или отсрочку до 27 лет, женщины с военными специальностями, а также уклонисты. После достижения находящимися в запасе россиянами предельного возраста, либо признания их негодным по медицинским показаниям, они снимаются с воинского учета.

В мирное время находящиеся в запасе обязаны вовремя вставать на воинский учет по месту жительства и являться по повестке. А при мобилизации по врученной лично в руки и под подпись повестке должны явиться в военкомат и могут быть отправлены в войска.

Основная разница между запасниками и резервистами в том, что последние дополнительно заключают контракт с Минобороны и проходят регулярное обучение, пишет «Тинькофф журнал».

Особенностью такого контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. В периоды таких мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

Главная задача создания мобилизационного резерва – это возможность оперативного доукомплектования ВС России «мотивированными и подготовленными специалистами», пояснили в военном комиссариате.

Подготовка резервистов

Зачисленные в мобилизационный резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия и медпомощью. Они регулярно занимаются боевой подготовкой, участвуют в крупных учениях и армейских играх, постоянно совершенствуют свое владение оружием и техникой.

Первый контракт о пребывании в резерве заключается сроком на три года. Затем он может быть продлен. За непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу выплачивают надбавку:

от 3 до 5 лет — 10%;

от 5 до 10 лет — 20%;

от 10 до 15 лет — 30%;

от 15 до 20 лет — 40%;

от 20 лет и более — 50%.

Денежное довольствие резервисту начисляется, исходя из звания и должности, за нахождение в резерве и отдельно за каждый день тренировочных занятий и прохождения ежегодных военных сборов. В 2020 году командир роты в звании майора получил более 90 тысяч рублей, командир взвода в звании старшего лейтенанта – 85 тысяч, зам. командир отделения в звании сержанта – 55 тысяч, пулеметчик в звании рядового – 46 тысяч.

Контракт о нахождении в резерве на основании ст.57.4 ФЗ-53 от 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» не могут подписать те, кто имеет отсрочку от призыва по мобилизации или освобождение от военных сборов, неснятую или непогашенную судимость, а также находящиеся под следствием, отмечает юридический журнал «Я вправе».

При этом уже заключенный контракт с резервистом может быть прекращен досрочно: «в связи с невыполнением его условий», «в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска», «в связи с поступлением на службу в Следственный комитет Российской Федерации, органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и назначения на должность судьи».

Увеличение мобилизационного резерва в России

7 января член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал наращивать мобилизационный резерв, чтобы уменьшить вмешательство стран НАТО в украинский конфликт. При этом он высказал мнение, что необходимости в новой волне мобилизации не будет на протяжении полугода, пишет «Российская газета».

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заметил, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, сообщает РБК.