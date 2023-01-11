Путин пообещал решить проблемы с обеспечением задействованных в СВО частей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона решит все проблемы, которые связаны со снабжением военных, участвующих в спецоперации, передает «Интерфакс».

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Россия, как указал президент, гарантирует безопасность и интересы страны. Также Путин сообщил о планах повышать обороноспособность РФ.

«Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», - подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал на планы страны продолжить реализацию масштабных социально-экономических программ, которые нацелены на повышение благосостояния людей и на расширение международных связей.

Президент сообщил о наличие всех необходимых ресурсов для реализации планов.