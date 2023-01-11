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47 минут назад

Путин пообещал решить проблемы с обеспечением задействованных в СВО частей

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона решит все проблемы, которые связаны со снабжением военных, участвующих в спецоперации, передает «Интерфакс».

Путин пообещал решить проблемы с обеспечением задействованных в СВО частей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, как указал президент, гарантирует безопасность и интересы страны. Также Путин сообщил о планах повышать обороноспособность РФ.

«Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», - подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал на планы страны продолжить реализацию масштабных социально-экономических программ, которые нацелены на повышение благосостояния людей и на расширение международных связей.

Президент сообщил о наличие всех необходимых ресурсов для реализации планов.

Глава государства в среду, 11 января, проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства. Как сообщалось, российский лидер собирается затронуть вопросы, связанные с социальной поддержкой граждан в новых субъектах РФ.

Армия,Владимир Путин,
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