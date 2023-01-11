Западные и украинские чиновники призвали ВСУ уйти из Артемовска

Западные и украинские чиновники и аналитики призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйти из Артемовска, пока такой отход еще можно организовать. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как сообщает издание, ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков считают, что Киев позволил втянуть себя в битву за Артемовск «на условиях России». В результате боев украинская армия потеряла силы, которые были необходимы для наступления весной.

По их мнению, ВСУ должны отойти на новую линию обороны западнее Артемовска, пока это еще возможно.