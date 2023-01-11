Западные и украинские чиновники призвали ВСУ уйти из Артемовска

Западные и украинские чиновники и аналитики призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйти из Артемовска, пока такой отход еще можно организовать. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщает издание, ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков считают, что Киев позволил втянуть себя в битву за Артемовск «на условиях России». В результате боев украинская армия потеряла силы, которые были необходимы для наступления весной.
По их мнению, ВСУ должны отойти на новую линию обороны западнее Артемовска, пока это еще возможно.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин завил, что Вооруженные силы России перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе.