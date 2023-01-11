СМИ: Япония начала строительство военной базы на необитаемом острове

Минобороны Японии в среду начало строительство на необитаемом острове Магэ базы ВВС. База будет задействована в учениях палубной авиации с американских авианосцев. Соответствующие документы были переданы представителям местной администрации, которые одобрили проект, сообщает ТАСС, ссылаясь на Kyodo.

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Отмечается также, что будет также уплачена компенсация в 2,2 млрд иен (около 17 млн долларов) местному рыболовецкому кооперативу, который на несколько лет лишится возможности вести промысел в этом районе из-за строительных работ.

Учения авиации на Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны предполагается начать ориентировочно с 2025 года. Этот остров ранее принадлежал частной компании из Токио и был куплен у нее Министерством обороны Японии.