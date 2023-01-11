Раскрыта сумма закупки Канадой NASAMS для Украины

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который Канада намерена купить у США и передать Украине, обойдется в 406 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинских военно-воздушных сил пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Канады закупят у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS и передадут его украинским военным. Соглашение о закупке было достигнуто на встрече канадского премьер-министра Джастина Трюдо с президентом США Джо Байденом.

Министр обороны Канады Анита Ананд также анонсировала покупку зенитного ракетного комплекса NASAMS и боеприпасов для него с последующей передачей Украине.

«Эта помощь на сумму примерно в 406 миллионов долларов США базируется на дополнительной военной помощи Украине на 500 миллионов долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил 14 ноября 2022 года», - отмечается в сообщении в Telegram-канале украинских военно-воздушных сил.