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22 минуты назад

В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ

Lenta.ru

В Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал военный эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также отметил, что взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане.

«Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению», — заявил Гагин.

Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар. По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

О том, что территория Соледара находится под контролем российских военных, в ночь на 11 января сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

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