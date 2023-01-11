В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ

В Соледаре, блокированном российскими силами, могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал военный эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

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Он также отметил, что взятие Соледара является важной стратегической победой, в том числе в информационном плане.

«Это серьезный транспортный узел. Это ключ к освобождению Донбасса, это ключ к освобождению территорий и дальнейшему наступлению», — заявил Гагин.

Ранее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар. По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам ВСУ.