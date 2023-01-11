В МО РФ заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с севера и юга, а в самом городе ведутся бои. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, сейчас Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды продолжают сражение с подразделениями украинских войск в самом городе.

Напомним, что ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями «Вагнер».