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17 минут назад

Минобороны РФ: ВС РФ блокировали Соледар с севера и юга

Никита Бородкин

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с севера и юга, а в самом городе ведутся бои. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В МО РФ заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды продолжают сражение с подразделениями украинских войск в самом городе.

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Соледара

Напомним, что ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями «Вагнер».

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, а также увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Он назвал это переломным моментом, который позволит освободить всю территорию республики.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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