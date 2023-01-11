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22 минуты назад

В НАТО отреагировали на сообщения о потере Киевом Соледара

Lenta.ru

Потеря Соледара говорит о большой необходимости скорейшего усиления военной помощи для Вооруженных войск Украины (ВСУ). Так на сообщения о потере Киевом города отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

В НАТО отреагировали на сообщения о потере Киевом Соледара
Фото: 

«В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (Артемовском — прим. «Ленты.ру») и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины», — заявил генсек.

По его словам, в ближайшее время союзники по НАТО обсудят с Еврокомиссией новые меры поддержки Украины на фоне военных успехов России.

О полном взятии Соледара силами ЧВК «Вагнер» стало известно около полуночи 11 января. Об этом сообщил основатель организации Евгений Пригожин, добавив, что в центре города, в «котле», где окружены солдаты ВСУ, продолжаются бои.

Позже в Кремле призвали дождаться официальных заявлений по поводу Соледара.

Армия,В мире,Евгений Пригожин,Йенс Столтенберг,НАТО,Еврокомиссия,
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