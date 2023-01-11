В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе

Размещение миссии миротворцев Совбеза ООН в Карабахе возможно лишь при согласии на это обеих сторон конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Никола Пашиняна, который допустил замену российских миротворцев на контингент ООН.

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Ранее во вторник, 10 января, Пашинян заявил, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе может последовать запрос в Совбез ООН об отправке в регион международного миротворческого контингента.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года, на линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.