Анкара отреагировала на сообщения о поставках Киеву кассетных бомб

Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции является дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

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«Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что эти сообщения служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия турецкой стороны по мирному урегулированию.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленных американских и европейских чиновников писал, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны. По информации издания, Турция поставляет Киеву усовершенствованные кассетные боеприпасы с ноября 2022 года.