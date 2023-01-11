В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Соледара

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова назвал преждевременными сообщениями об освобождении города Соледара. Он отметил, что об успехе можно будет говорить, когда будут достигнуты все поставленные цели спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

Комментируя ситуацию вокруг Соледара, Песков призвал не торопиться с выводами, а дождаться официальных сообщений.

«Подождите, давайте не будем спешить, дождемся все-таки официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех в военных действиях будет достигнут, когда мы выполним цели, которые поставлены верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции», - сказал представитель Кремля.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль подразделениями «Вагнер».