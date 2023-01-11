ВСУ назвали «чертовски опасную» российскую ракету

Украинские пилоты пожаловались на российские ракеты R-37M, которые осложнили полеты для ВВС республики. Об этом сообщает американский журнал The Drive.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Один из киевских силовиков отметил, что данная ракета «чертовски опасна», так как может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущена с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.

— Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец, — добавил опрошенный военный.

9 января Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.