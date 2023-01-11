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14 минут назад

ВСУ назвали «чертовски опасную» российскую ракету

Вечерняя Москваиещё 1

Украинские пилоты пожаловались на российские ракеты R-37M, которые осложнили полеты для ВВС республики. Об этом сообщает американский журнал The Drive.

ВСУ назвали «чертовски опасную» российскую ракету
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Один из киевских силовиков отметил, что данная ракета «чертовски опасна», так как может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущена с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.

— Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец, — добавил опрошенный военный.

9 января Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.

Также недавно в Донбассе произошла танковая дуэль между тремя российскими и двумя украинскими танками. На кадрах видно, как один из трех российских танков направляется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других отвлекают внимание украинского отряда, расположившегося на другой стороне.

Армия,Минобороны России,
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