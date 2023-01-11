ВСУ назвали «чертовски опасную» российскую ракету

Украинские пилоты пожаловались на российские ракеты R-37M, которые осложнили полеты для ВВС республики. Об этом сообщает американский журнал The Drive.
Один из киевских силовиков отметил, что данная ракета «чертовски опасна», так как может сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущена с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.
— Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец, — добавил опрошенный военный.
9 января Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.
Также недавно в Донбассе произошла танковая дуэль между тремя российскими и двумя украинскими танками. На кадрах видно, как один из трех российских танков направляется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других отвлекают внимание украинского отряда, расположившегося на другой стороне.