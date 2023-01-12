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37 минут назад

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.

В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».

В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.

Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.

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