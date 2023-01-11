Запад усомнился в возможности Киева наступать

Западные чиновники усомнились, что Киев сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории без увеличения военной мощи, которая включает в себя танки и другую тяжелую технику. Об этом сообщает газета Independent.

По мнению одного из чиновников, украинской армии не хватает достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций.

«Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано», — сказал он.