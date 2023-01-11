Пушилин заявил о почти полном взятии Марьинки в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Марьинка находится практически под контролем российских Вооруженных сил. Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По его словам, ситуация в Марьинке сложная.

«Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта», — сказал политик.

10 января Пушилин заявил, что центр города Соледар находится под контролем сил республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.