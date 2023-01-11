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31 минуту назад

Пушилин заявил о переломном моменте в сражениях за ДНР

Мария Иванова

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил 11 января, что наступил переломный момент в полном освобождении территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин отметил, что, в частности, Марьинка находится под почти полным контролем российских военных, но украинские силы закрепились на окраинах.

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Накануне, 10 января, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара.

Пригожин рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором идут бои. Количество пленных он пообещал уточнить на следующий день.

Он подчеркнул, что в штурме Соледара участвовали только члены ЧВК Вагнера.

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