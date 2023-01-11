Пушилин заявил о переломном моменте в сражениях за ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил 11 января, что наступил переломный момент в полном освобождении территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин отметил, что, в частности, Марьинка находится под почти полным контролем российских военных, но украинские силы закрепились на окраинах.

Накануне, 10 января, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара.

Пригожин рассказал, что в центре города сформировался котел, в котором идут бои. Количество пленных он пообещал уточнить на следующий день.