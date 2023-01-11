Российские военные ликвидировали расчеты польских минометов в ЛНР

По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.

В этой связи ВС России определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 миллиметра в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.