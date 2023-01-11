Российские военные нанесли удары из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие ЦВО наносят удары из «Солнцепеков» 300-миллиметровыми термобарическими снарядами. Они, в частности, выжигают украинские укрытия, наблюдательные пункты и схроны.

«Личный состав экипажа готов выполнять задачи в любое время, в любых условиях», — сказал командир расчета ТОС Матвей, объяснив, что высокая эффективность работы в зоне СВО зависит от слаженности и обученности личного состава.

Ранее Минобороны уже показывало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» — они уничтожили склады с боеприпасами и укрепленные долговременные опорные пункты противника.

В Минобороны сообщали, что ВСУ охотятся за этими огнеметными системами из-за их эффективности и мощности. Там подчеркивали, что украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС.