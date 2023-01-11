ВКС России начали применять в зоне СВО ракеты «Изделие 305»

По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе противника высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости» .

«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.

Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».