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4 минуты назад

ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»

Деловая газета "Взгляд"

Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.

ВКС России начали применять в зоне СВО ракеты «Изделие 305»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе противника высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».

Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.

«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.

Ранее опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».

Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».

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