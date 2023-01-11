В Киеве назвали сроки применения ПВО Patriot

Украинские военные могут начать использовать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в середине весны. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, обучение расчетов и логистические поставки комплексов займут от полутора до трех месяцев. Подоляк подчеркнул, что тренировка украинских военных использованию новых систем стартуют «со дня на день».
Советник также уточнил, что Киев получит по одной батарее Patriot от Вашингтона и Берлина. Переговоры о поставке других комплексов ведутся. Отдельно Подоляк отметил, что системы Patriot станут фундаментальным элементом, вокруг которого в дальнейшем будет перестроена система обороны Украины.
Напомним, что 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи от США на сумму в 1,85 млрд долларов, в которую впервые была включена батарея ПВО Patriot. 5 января, после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, стало известно, что Берлин предоставит Киеву дополнительную батарею Patriot.