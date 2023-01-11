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33 минуты назад

В Киеве назвали сроки применения ПВО Patriot

Никита Бородкин

Украинские военные могут начать использовать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в середине весны. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Киеве назвали сроки применения ПВО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, обучение расчетов и логистические поставки комплексов займут от полутора до трех месяцев. Подоляк подчеркнул, что тренировка украинских военных использованию новых систем стартуют «со дня на день».

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Советник также уточнил, что Киев получит по одной батарее Patriot от Вашингтона и Берлина. Переговоры о поставке других комплексов ведутся. Отдельно Подоляк отметил, что системы Patriot станут фундаментальным элементом, вокруг которого в дальнейшем будет перестроена система обороны Украины.

Напомним, что 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи от США на сумму в 1,85 млрд долларов, в которую впервые была включена батарея ПВО Patriot. 5 января, после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, стало известно, что Берлин предоставит Киеву дополнительную батарею Patriot.

Армия,СВО,Михаил Подоляк,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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