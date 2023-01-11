В Киеве назвали сроки применения ПВО Patriot

Украинские военные могут начать использовать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в середине весны. Как сообщает ТАСС, такую оценку сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, обучение расчетов и логистические поставки комплексов займут от полутора до трех месяцев. Подоляк подчеркнул, что тренировка украинских военных использованию новых систем стартуют «со дня на день».

Советник также уточнил, что Киев получит по одной батарее Patriot от Вашингтона и Берлина. Переговоры о поставке других комплексов ведутся. Отдельно Подоляк отметил, что системы Patriot станут фундаментальным элементом, вокруг которого в дальнейшем будет перестроена система обороны Украины.