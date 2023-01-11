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21 минуту назад

Пентагон задумал создать отражающие атаки России и Китая спутники

Никита Бородкин

Пентагон может объявить тендер на запуски спутников, которые смогут отразить возможные атаки со стороны России и Китая. Как сообщает РБК, газете The Wall Street Journal стало известно о пересмотре американским министерством обороны подхода к контрактам на новые программы ракетных запусков.

Пентагон задумал создать отражающие атаки России и Китая спутники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно источникам, ранее при поиске подрядчика ведомство отталкивалось от соотношения цены и качества. Теперь же в Вашингтоне интересуются вопросом, смогут ли новые программы успешно отражать атаки со стороны Москвы или Пекина.

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Газета отмечает, что основной угрозой в Пентагоне считают космическую программу Китая. По их мнению, Пекин может запускать в космос ракеты и спутники, которые будут создавать помехи американским аппаратам или даже уничтожать их. Беспокойство вызывает и российская программа — в частности, Пентагон заинтересован, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408». Предположительно, целью подобного оружия могут стать и американские коммерческие аппараты, которые сейчас используются для помощи Украине.

Сейчас в Пентагоне считают, что если новые шпионские и военные спутники будут небольшими, то сбивать их будет труднее. Кроме того, усложнить задачу по их уничтожению можно и увеличив их количество. Исходя из этого выделенные на военную космическую программу $1,2 млрд могут быть использованы для строительства и запуска крупных и средних устройств, способных доставить на орбиту большое число небольших аппаратов.

По информации газеты, в конкурсе Минобороны примут участие три компании — ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), SpaceX Илона Маска, а также проект Northrop Grumann и Blue Origin, связанный с Джеффом Безосом.

Армия,Джефф Безос,Владимир Путин,Boeing,SpaceX,НАТО,Пентагон,
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