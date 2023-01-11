Пентагон задумал создать отражающие атаки России и Китая спутники

Пентагон может объявить тендер на запуски спутников, которые смогут отразить возможные атаки со стороны России и Китая. Как сообщает РБК, газете The Wall Street Journal стало известно о пересмотре американским министерством обороны подхода к контрактам на новые программы ракетных запусков.

Согласно источникам, ранее при поиске подрядчика ведомство отталкивалось от соотношения цены и качества. Теперь же в Вашингтоне интересуются вопросом, смогут ли новые программы успешно отражать атаки со стороны Москвы или Пекина.

Газета отмечает, что основной угрозой в Пентагоне считают космическую программу Китая. По их мнению, Пекин может запускать в космос ракеты и спутники, которые будут создавать помехи американским аппаратам или даже уничтожать их. Беспокойство вызывает и российская программа — в частности, Пентагон заинтересован, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408». Предположительно, целью подобного оружия могут стать и американские коммерческие аппараты, которые сейчас используются для помощи Украине.

Сейчас в Пентагоне считают, что если новые шпионские и военные спутники будут небольшими, то сбивать их будет труднее. Кроме того, усложнить задачу по их уничтожению можно и увеличив их количество. Исходя из этого выделенные на военную космическую программу $1,2 млрд могут быть использованы для строительства и запуска крупных и средних устройств, способных доставить на орбиту большое число небольших аппаратов.