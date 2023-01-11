Мобилизация: последние новости на сегодня 11 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 января 2023, в материале «Рамблера».

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Танкисты РФ рассказали, как игры "в танчики" помогали им в сражениях

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Компьютерные игры, которыми солдаты России увлекались до специальной военной операции дома, помогли им в сражениях на фронте, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на танкистов-добровольцев и мобилизованных из 59-го танкового полка, 144-й мотострелковой дивизии ЗВО ВС РФ.

Они заявили, что дома любили играть «в танчики», а полученные в игре знания помогли им в реальном бою.

«Боевая концепция, применение тактики, конечно, помогает это все. Это тоже опыт, первое время было страшно, потом уже привыкли к этой работе», – сообщил доброволец с позывным Дим Димыч.

Слова танкиста подтвердили и другие его сослуживцы.

Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ

Мобилизованные в рамках специальной военной операции бойцы и добровольцы России, выполняющие задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО, приняли участие в танковой дуэли с войсками Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Как заявил один из военных, он отправился в зону спецоперации добровольно, так как не мог оставаться в стороне и решил помочь своей Родине.

«В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся», — рассказал боец.

Как отметил мобилизованный наводчик-оператор экипажа «Пламя», их задачей было вычислить точные координаты украинской бронемашины, пока два других российских танка отвлекали неприятеля. Отмечается, что бой завязался после того, как противник дал себя обнаружить, открыв огонь.

«Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили два танка», — отметил наводчик-оператор.

По словам бойцов, в основном они работают с закрытых огневых позиций, но иногда случаются и прямые «стычки» с противником.

Помощник Кадырова заявил, что мобилизацию нужно было провести "еще вчера"

В условиях третьей мировой войны, в которую оказалась втянута Россия, мобилизацию было необходимо провести «еще вчера», сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление помощника главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинова.

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно», – сообщил он.