Стало известно о поставках Украине боеприпасов времен холодной войны

Турция с ноября прошлого года осуществляет поставки на Украину разработанных в Соединенных Штатах кассетных боеприпасов времен холодной войны, сообщает Foreign Policy.
Журнал ссылается на американских и европейских чиновников. По их словам, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве. Они применяются, в том числе для уничтожения бронированной техники.
Украина в течение нескольких месяцев пыталась добиться от властей США поставок подобных боеприпасов, однако Вашингтон в настоящий момент не может экспортировать их в другие страны, поскольку это запрещено американским законом.
Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб.