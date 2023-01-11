Стало известно о поставках Украине боеприпасов времен холодной войны

Турция с ноября прошлого года осуществляет поставки на Украину разработанных в Соединенных Штатах кассетных боеприпасов времен холодной войны, сообщает Foreign Policy.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Журнал ссылается на американских и европейских чиновников. По их словам, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве. Они применяются, в том числе для уничтожения бронированной техники.

Украина в течение нескольких месяцев пыталась добиться от властей США поставок подобных боеприпасов, однако Вашингтон в настоящий момент не может экспортировать их в другие страны, поскольку это запрещено американским законом.