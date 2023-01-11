В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
4 минуты назад

Стало известно о поставках Украине боеприпасов времен холодной войны

Елена Прошина

Турция с ноября прошлого года осуществляет поставки на Украину разработанных в Соединенных Штатах кассетных боеприпасов времен холодной войны, сообщает Foreign Policy.

Стало известно о поставках Украине боеприпасов времен холодной войны
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАССПресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Журнал ссылается на американских и европейских чиновников. По их словам, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с Вашингтоном о совместном производстве. Они применяются, в том числе для уничтожения бронированной техники.

Украина в течение нескольких месяцев пыталась добиться от властей США поставок подобных боеприпасов, однако Вашингтон в настоящий момент не может экспортировать их в другие страны, поскольку это запрещено американским законом.

Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб.

Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители