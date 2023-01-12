ВСУ открыли огонь по Донецку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).