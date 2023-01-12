ВСУ открыли огонь по Донецку

Боевики Зеленского в очередной раз обстреляли Донецк. По городу выпустили три снаряда натовского калибра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее публицист Иван Новоселов отметил, что российская тактика борьбы на истощение и нанесение противнику тяжелых потерь при бережном отношении к жизням собственных бойцов показала эффективность.