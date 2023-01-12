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1 час назад

ВСУ открыли огонь по Донецку

Свободная прессаиещё 1

Боевики Зеленского в очередной раз обстреляли Донецк. По городу выпустили три снаряда натовского калибра.

ВСУ открыли огонь по Донецку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее публицист Иван Новоселов отметил, что российская тактика борьбы на истощение и нанесение противнику тяжелых потерь при бережном отношении к жизням собственных бойцов показала эффективность.

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