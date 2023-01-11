Спецоперация на Украине 11 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 января 2023 года.

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Кадыров: свыше 21 тыс. чеченских бойцов приняли участие в СВО

Более 21 тысячи бойцов из Чечни приняли участие в специальной военной операции, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

По его словам, более 9 тысяч военнослужащих в настоящее время находятся на передовой. Как отметил политик, он уделяет особое внимание вопросам, связанным с обеспечением чеченских бойцов — сегодня они получают все самое необходимое.

«Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений», — подчеркнул Кадыров.

ВСУ десять раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР

Военные Украины 10 января десять раз обстреляли различные населённые пункты в ДНР, сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК.

Украинские Вооруженные силы выпустили более 100 боеприпасов.

«На Донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Ясиноватском два обстрела из РСЗО», — следует из сообщения.

Под прицелом оказались районы Донецка, Ясиноватой и Макеевки. Различные ранения получили 11 гражданских лиц, в том числе один ребёнок. Повреждены 10 домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара

Подразделения российской частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города Соледар в Донецкой народной республике, сообщает пресс-службы основателя организации Евгения Пригожина.

Количество пленных он обнародует 11 января. Отмечается, что в штурме населенного пункта не участвовали никакие подразделения кроме «Вагнера».