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10 минут назад

На Украине признали бегство военных под Соледаром

Елена Прошина

Под Соледаром были украинские подразделения, которые бежали с линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

На Украине признали бегство военных под Соледаром
Фото: ТАССТАСС

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сообщил он.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Соледар близок к освобождению. По его словам, украинские войска в боях несут серьезные потери, но продолжают «упираться».

После этого основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Он обещал сообщить о количестве пленных 11 января. Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль соляные шахты в городе.

Соледар называется стратегически важным городом для Украины, так как находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе ВСУ соорудили мощные оборонительные укрепления.

Армия,Алексей Арестович,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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