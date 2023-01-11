На Украине признали бегство военных под Соледаром

Под Соледаром были украинские подразделения, которые бежали с линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

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«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сообщил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Соледар близок к освобождению. По его словам, украинские войска в боях несут серьезные потери, но продолжают «упираться».

После этого основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Он обещал сообщить о количестве пленных 11 января. Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль соляные шахты в городе.