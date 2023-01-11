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13 минут назад

Военкор описал последствия взятия Россией Соледара

Елена Прошина

Взятие Соледара военными России заставит украинские Вооруженные силы сдаться или отступить, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца.

Военкор описал последствия взятия Россией Соледара
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что Соледар находится к северо-востоку от Артемовска, являясь его пригородом. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ.

«После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — считает Коц.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Соледар близок к освобождению. По его словам, украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, но продолжают «упираться».

После этого основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Он обещал сообщить о количестве пленных 11 января.

Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль соляные шахты в городе.

Армия,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,
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