Военкор описал последствия взятия Россией Соледара

Взятие Соледара военными России заставит украинские Вооруженные силы сдаться или отступить, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного корреспондента РИА «Новости» Андрея Коца.

Фото: ТАСС ТАСС

Он напомнил, что Соледар находится к северо-востоку от Артемовска, являясь его пригородом. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ.

«После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — считает Коц.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Соледар близок к освобождению. По его словам, украинские войска в боях при Соледаре несут серьезные потери, но продолжают «упираться».

После этого основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Он обещал сообщить о количестве пленных 11 января.