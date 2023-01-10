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9 минут назад

В США призвали прекратить поставки вооружений на Украину

Lenta.ru

Американский военный аналитик, бывший инспектор Организации объединенных наций (ООН) по вооружениям в Ираке Скотт Риттер призвал страны Запада прекратить поставлять оружие Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В США призвали прекратить поставки вооружений на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день переговоры являются самым худшим вариантом из всех возможных. По словам Риттера, любые попытки навязать Москве урегулирование могут привести к усилению конфликта и спровоцировать еще более жесткий ответ с ее стороны.

Экс-разведчик также прокомментировал вмешательство Ватикана в происходящее на Украине. По его мнению, сейчас неподходящее время для этого. Однако, считает Риттер, именно Ватикан сможет стать площадкой нейтралитета, где «Россия и побежденный Запад могут выработать новую структуру европейской безопасности».

Аналитик также сравнил Украину с раком, созданным, вооруженным и мотивированным Западом.

«На данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу еще больше усилить поддержку Украины. По его словам, попытки России «разобщить членов НАТО из-за Украины» обернулись провалом.

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