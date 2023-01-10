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25 минут назад

Канада закупит у США ЗРК NASAMS для Украины

Илья Родин

Власти Канады закупят у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Он будет направлен украинским военным, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Канада закупит у США ЗРК NASAMS для Украины
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Отмечается, что соглашение о закупке комплекса было достигнуто на встрече Трюдо с президентом США Джо Байденом.

В пресс-службе уточнили, что стороны также обсудили специфику текущей ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Германия направит Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут батарея ПВО Patriot и 40 БМП «Marder».

Армия,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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