Канада закупит у США ЗРК NASAMS для Украины

Власти Канады закупят у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Он будет направлен украинским военным, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Отмечается, что соглашение о закупке комплекса было достигнуто на встрече Трюдо с президентом США Джо Байденом.

В пресс-службе уточнили, что стороны также обсудили специфику текущей ситуации на Украине.