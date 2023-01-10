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55 минут назад

Пушилин заявил, что Соледар находится под контролем ДНР

ТАСС

Центр города Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил во вторник временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Пушилин заявил о контроле над центром Соледара
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера", - сказал он в эфире Первого канала.

"Здесь ребята уже закрепились с одной стороны, с другой стороны они уже достаточно эффективно продвигаются и где-то проводят зачистку в западной части Соледара", - объяснил Пушилин.

Военкор: бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара

Он подчеркнул, что это, по сути, последнее направление, куда противник мог бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.

Армия,Денис Пушилин,Первый канал,
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