Пушилин заявил о контроле над центром Соледара

Центр города Соледар уже находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил во вторник временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
"На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений "Вагнера", - сказал он в эфире Первого канала.
"Здесь ребята уже закрепились с одной стороны, с другой стороны они уже достаточно эффективно продвигаются и где-то проводят зачистку в западной части Соледара", - объяснил Пушилин.
Он подчеркнул, что это, по сути, последнее направление, куда противник мог бы отступать и выводить свои оставшиеся подразделения.