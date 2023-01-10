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22 минуты назад

НАТО проведет военные учения на территории Косово

Елена Прошина

Министр обороны непризнанной республики Косово Арменд Мехай заявил, что НАТО собирается провести военные учения на территории образования в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО проведет военные учения на территории Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша страна войдет в число стран, принимающих эти учения, в них участвуют более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косова (СБК). Основными задачами СБК в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки», – написал он в своих социальных сетях.

Мехай также добавил, что силы безопасности Косова завершают этап планирования совместных учений Defender Europe 23 «бок о бок с американскими силами и другими союзниками». Он отметил, что группа по планированию учений проводит заключительную четырехдневную конференцию в Будапеште.

Ранее президент Сербии Вучич связал санкции против России с признанием независимости Косово.

Армия,НАТО,
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