НАТО проведет военные учения на территории Косово

«Наша страна войдет в число стран, принимающих эти учения, в них участвуют более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косова (СБК). Основными задачами СБК в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки», – написал он в своих социальных сетях.