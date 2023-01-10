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32 минуты назад

Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном Россией тайном плане США по Донбассу

Lenta.ruиещё 1

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о тайном плане США по Донбассу, который России удалось сорвать, в своем блоге на YouTube.

Экс-советник Пентагона сообщил о сорванном РФ тайном плане США по Донбассу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью», — сказал Макгрегор. Как пояснил полковник, США хотели создать платформу в Донбассе и на востоке Украины для того, чтобы нанести удар по России.

При этом Москве удалось сорвать эти планы и нейтрализовать угрозу для своей страны. Он отметил, что Россия была вынуждена действовать превентивно, наблюдая за действиями Запада на Украине.

Армия,В мире,Дуглас Макгрегор,Пентагон,
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