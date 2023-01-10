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13 минут назад

Пентагон подтвердил, что обучение ВСУ ПВО Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме

ТАСС

Соединенные Штаты начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома). Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Пентагон раскрыл место обучения ВСУ работе с ПВО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, "обучение украинских военнослужащих применению систем ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе на [базе] Форт-Силл".

"В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих", - отметил Райдер.

Раскрыта сложность скорого применения Patriot на Украине

Очередное заседание контактной группы Запада по военной помощи Киеву пройдет в ФРГ на будущей неделе под председательством США, сообщили в Пентагоне.

Армия,Патрик Райдер,Пентагон,
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