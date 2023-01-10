Пентагон раскрыл место обучения ВСУ работе с ПВО Patriot

Соединенные Штаты начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома). Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, "обучение украинских военнослужащих применению систем ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе на [базе] Форт-Силл".

"В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих", - отметил Райдер.