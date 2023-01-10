Украинский эксперт назвал условие резкого изменения ситуации на передовой

«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. (Заявление — прим. «Ленты.ру») о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление, — это просто детская глупость. Наоборот, все только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят», — сказал эксперт.