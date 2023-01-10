Бывший президент и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге, а также провёл совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, замглавы Совбеза сообщил о создании рабочей группы при Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных вооружений.

Он также призвал производителей сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и напомнил, что ответственности за срывы таких заказов никто не отменял.

«В случае необходимости мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу», – сказал Медведев.