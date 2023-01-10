В Турции испытали Bayraktar с вертикальным взлетом и посадкой

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar прошел испытания в Турции. Видео с испытаний опубликовало агентство Anadolu.

Отмечается, что «дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тысяч футов (2,4 км)».

На кадрах видео относительно крупный беспилотник с двумя подвешенными ракетами стремительно поднимается в небо. Операторы тестируют его в различных режимах. В частности, направляют вдоль шоссе, затем поднимают выше облаков.

В конце ролика аппарат осуществляет вертикальную посадку практически на то место, с которого взлетал.

Уточняется, что новый Bayraktar планируется принять на вооружение в этом году. Он обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки.