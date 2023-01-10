Греция закупит израильские ракеты Rafael

Греция планирует закупить израильские переносные ракетные комплексы Rafael Spike NLOS, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники. Как сообщает Israel Defence, подписание контракта с израильскими компаниями Plasan и Aeronautics намечено на начало февраля 2023 года.

Фото: Rafael Rafael

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос отметил, что сейчас на завершающей стадии находятся "сложные и медленные переговоры" по системам вооружения, которые будут устанавливаться как на наземные армейские машины, так и на корабли и вертолеты.

По данным издания, общая стоимость сделки составляет 335 млн евро, из которых 280 млн пойдут на оснащение армейских подразделений, а 55 млн - Военно-морских сил Греции.

Ранее министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос заявил, что угрозы со стороны Турции свидетельствует о провокациях, а не о поведении союзника по НАТО.

Министр заявил, что Греция не угрожает Турции, но Афинам не нравится, когда угрозы звучат в их адрес.

Турция считает, что если Греция расширит до с 6 до 12 миль свои территориальные воды, то она фактически перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Анкара окажется заперта в своих территориальных водах.